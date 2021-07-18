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В Киеве резко испортится погода – надвигаются гроза, шквалы и град

18 июля 2021 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В столице объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем киевлянам дали советы, как не пострадать в бурю

Киев сегодня ждет непогода

Киев сегодня ждет непогода / Фото: Getty Images

Накануне непогода уже натворила беды в столице, а сегодня ближе к вечеру жителей Киева предупредили об ухудшении погоды – будет гроза, сильный ветер и даже град.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на синоптиков.

Так, до конца суток в Киеве ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Жителям столицы рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

А по случаю штормового предупреждения киевлянам дали советы:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

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Смотрите видео последствий непогоды в Киеве 17 июля:

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