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В Киеве резко упала заболеваемость на COVID-19: последние данные

8 марта, 13:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Женщин заболело намного больше, чем мужчин. Заразились и дети

Уменьшилось количество новых больных не только в целом по Украине, но и в Киеве тоже. За прошедшие сутки в столице выявили 286 (за субботу было 432) новых случаев коронавирусной болезни.

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Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за субботу зафиксировано:

  • 158 больных женщин в возрасте от 18 до 86 лет;
  • 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;
  • 12 девочек от 3 до 16 лет;
  • 10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет;
  • 18 летальных случаев;
  • 47 госпитализированных пациентов;
  • 2 выздоровевших.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 63, а также 31 в Святошинском.

Всего за время эпидемии в столице заболели 142 316 человек, умерли – 2785, выздоровели – 96 330.

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Отметим, что за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек. Читайте об этом подробнее в коронавирусных итогах за неделю.

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Киев Виталий Кличко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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