В Киеве резко упала заболеваемость на COVID-19: последние данные

Уменьшилось количество новых больных не только в целом по Украине, но и в Киеве тоже. За прошедшие сутки в столице выявили 286 (за субботу было 432) новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за субботу зафиксировано:
- 158 больных женщин в возрасте от 18 до 86 лет;
- 106 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет;
- 12 девочек от 3 до 16 лет;
- 10 мальчиков от 4 месяцев до 16 лет;
- 18 летальных случаев;
- 47 госпитализированных пациентов;
- 2 выздоровевших.
Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Днепровском и Деснянском районах – по 63, а также 31 в Святошинском.
Всего за время эпидемии в столице заболели 142 316 человек, умерли – 2785, выздоровели – 96 330.
Отметим, что за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, выявили 49 094 новых случая заражения коронавирусом, умерли 972 украинца, а выздоровели 24 796 человек. Читайте об этом подробнее в коронавирусных итогах за неделю.
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