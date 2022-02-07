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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве российский банк продает многоэтажку с жильцами – подробности (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 12:40
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Сейчас жители дома не могут оформить документы на имущество и оплачивают коммунальные платежи по 5-кратному тарифу
Российский банк продает жилой дом в столице. Фото: коллаж "Сегодня"
Российский банк продает жилой дом в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве выставили на продажу многоквартирный жилой дом с жителями по адресу Оболонский проспект, 34-В. Продает здание Проминвестбанк, который является российским банком.

Об этом сообщил общественный защитник Алексей Шевчук на странице в Facebook.

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Подробности

Как стало известно, Проминвестбанк получил здание в собственность путем незаконного отчуждения по коммунальной собственности. Сейчас жильцы дома не могут оформить документы на имущество и оплачивают коммунальные платежи по 5-кратному тарифу.

"Ни Российская Федерация, ни их банки не будут продавать дома с людьми в столице" – заявил Шевчук.

Также он обратился за помощью к украинским СМИ и пообещал предоставить нужную информацию.

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Дом, который выставили на продажу

Что известно о банке?

ПАО "Проминвестбанк" основано в 1992 году. В 2008 году владельцем Проминвестбанка стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ), который владеет 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие украинского банка ВЭБ оценивает в 2,7 млрд долларов. В последнее время Проминвестбанк планомерно сворачивал свою банковскую деятельность. Так, в 2019 году финучреждение сократило сеть отделений с 56 до одного, закрыло текущие счета ФЛП, прекратило сотрудничество с Mastercard. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (37,661 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 76 работавших на тот момент банков.

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При этом в июне 2019 года ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Причиной такого шага стали санкции Украины против Проминвестбанка.

Напомним, в марте 2017 года во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны и указа президента Национальный банк Украины ввел санкции против "дочек" российских банков с государственным капиталом. Среди них был и Проминвестбанк. В 2018 году Апелляционный суд Киева наложил арест на акции этих "дочек". Им запретили проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

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