В Киеве ряд улиц будет без воды на выходных – адреса

В Киеве на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ на выходных.
Об этом сообщили в "Киевводоканале".
Где не будет воды?
С 10 на 11 декабря с 18:00 до 19:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Шелуденко, 33/19, 31
С 10 на 11 декабря с 19:00 до 10:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Зоологическая, 6, 4, 4а, 6а
- ул. Дегтяревская, 21г
Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.
Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.