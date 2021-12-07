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В Киеве ряд улиц остался без воды – кому не повезло

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 13:17
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Холодное водоснабжение временно отсутствует 7 декабря
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат воду. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 7 декабря, на нескольких улицах Киева отключили водоснабжение. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

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Где нет воды?

7 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • бул. Леси Украинки, 28А
  • пр-т. Павла Тычины, 11, 19, 22А, 15, 15А
  • ул. Николая Закревского, 13А
  • Большая Окружная дорога, 4, 6, 8
  • ул. Преображенская, 7

В Харькове отключили воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове отключили воду. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

Ранее мы писали:

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