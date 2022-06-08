Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве с блокпостов исчезают ежи и мешки с песком. Мы узнали детали

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 14:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столичной полиции заверяют, что пока нет ни одного заявления о краже
В столице воруют конструкции на блокпостах. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице воруют конструкции на блокпостах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве заговорили о нездоровой тенденции – неизвестные растягивают имущество с блокпостов, которые были возведены в городе два месяца назад. Как заявляют городские чиновники, с блокпостов исчезают мешки с землей и песком, противотанковые ежи и другие конструкции.

Кирилл Фесик, глава Оболонской РГА даже обратился к жителям района с призывом не совершать подобного, а в случае выявления фактов воровства обращаться в полицию и к военным.

Реклама

Собиралось большим трудом

По его словам, во время организации обороны Оболонского района в первый месяц войны, были приложены титанические усилия на возведение каждого блокпоста, окопа, блиндажа и огневой позиции. Тогда для защиты города сплотились все – активисты, бизнес, коммунальщики и военные.

"И что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать. Какие-то негодяи или даже агенты врага начали воровать добытое тяжелым трудом ценное имущество. Так вот, уважаемые, каждый кто это сделал, будет найден и наказан, потому что это подрыв обороноспособности города, а не просто воровство мешка себе на дачу или ежа на металлолом", – заявил Фесик.

Куда звонить?

Он обратился к жителям с просьбой, если вы стали свидетелем таких незаконных действий, пожалуйста, оперативно информируйте районную полицию или военных, к которым можно обратиться по телефону: +380 96 116 60 98.

Реклама

По указанному номеру уже позвонили неравнодушные жители Оболони. Они заметили, что на улице Приречной исчезли мешки с песком. Оказывается, содержимое высыпали сотрудники коммунальной службы. Сейчас будут разбираться, зачем они это сделали. Также известно о пропаже некоторых частей блокпоста в районе Житомирской трассы.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что у них нет регистрации подобных правонарушений.

"По поводу краж с блокпостов к нам никто из киевлян не обращался. Нет заявлений по поводу воровства противотанковых ежей или мешков", – пояснили нам в полиции Киева.

Там добавляют, что возможно сами военные перемещают эти конструкции по городу на свое усмотрение. Например, где противотанковые ежи уже не нужны – их свозят в место, где они необходимы. То есть, если кто-то ехал вчера и видел 10 противотанковых ежей, а сегодня их осталось 5, то это не означает, что их кто-то украл.

Реклама

"С заявлениями к нам не обращались. Возможно, городском чиновникам досадно, что они тяжелыми усилиями собирали все необходимое для блокпостов. Просили помощи от предприятий для сборки противотанковых ежей, а теперь их взяли и переместили из одного района в другой. Увы, это военное время. Такое вполне может быть", – добавляют в полиции Киева.

Ранее мы рассказывали, что несмотря на то, что Киевская область освобождена от российских оккупантов, к правоохранителям продолжают поступать заявления о мародерстве. Как оказалось, причиной является то, что многие жители только сейчас возвращаются домой и обнаруживают массовую пропажу имущества.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30369.29

Bitcoin Cash (BCH)

180.11

Binance Coin (BNB)

290.41

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.43

Litecoin (LTC)

62.16

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять