В Киеве с помощью проекта реконструкции водопроводной станции очистят Русановский канал

В Киеве в этом году планируют начать строительные работы в рамках первого этапа реконструкции Деснянской водопроводной станции и построить цех очистки промывных вод.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Новая технология позволит прекратить сброс продуктов очистки воды в Русановском канале, а твердый осадок будет безопасно утилизироваться.

"Мы вплотную занялись проблемой сброса промывных вод, образующихся при очистке речной воды", – пишут сообщении.

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Так, это предусмотрено эко-стратегией развития "Киевводоканала".

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Ориентировочная стоимость проекта 737 млн 673 тыс. гривен.

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Ранее мы писали, что "Киевводоканал" ввел ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.

"Киевводоканал" рассказал, что вода в Днепре и Десне стала лучше – благодаря хорошим погодным условиям.

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