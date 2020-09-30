В Киеве с помощью проекта реконструкции водопроводной станции очистят Русановский канал

В Киеве в этом году планируют начать строительные работы в рамках первого этапа реконструкции Деснянской водопроводной станции и построить цех очистки промывных вод.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.
Новая технология позволит прекратить сброс продуктов очистки воды в Русановском канале, а твердый осадок будет безопасно утилизироваться.
"Мы вплотную занялись проблемой сброса промывных вод, образующихся при очистке речной воды", – пишут сообщении.
Так, это предусмотрено эко-стратегией развития "Киевводоканала".
Ориентировочная стоимость проекта 737 млн 673 тыс. гривен.
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Ранее мы писали, что "Киевводоканал" ввел ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов.
"Киевводоканал" рассказал, что вода в Днепре и Десне стала лучше – благодаря хорошим погодным условиям.
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