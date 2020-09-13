В Киеве с завтрашнего дня ужесточат карантин: что будет под запретом

Киев из-за плохой эпидемиологической ситуации внесли в "оранжевую" зону карантина. С понедельника, 14 сентября, в столице вступят в силу дополнительные ограничения.

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Так, "Сегодня" сообщали, что в городе будут действовать такие новые правила:

проводить массовые мероприятия разрешено с участием не более 220 человек – 1 человек на 10 м2 площади здания;

будут закрыты учреждения, предоставляющие услуги по размещению (кроме гостиниц);

посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение больницами плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

спортзалы и фитнес-центры будут закрыты (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения);

запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде;

автомобильный и городской общественный транспорт может быть заполнен только на 50% от сидячих мест.

В то же время и.о. первого зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что школы с 14 сентября, как и раньше, будут работать в очном и смешанном форматах.

По его словам, у директоров школ есть четкие инструкции действий в случае вспышки болезни. В зависимости от размера заведения и количества учеников они готовы изменять форму обучения.

"Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры", – сказал чиновник.

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Напомним, за последние сутки, 12 сентября, коронавирус обнаружили еще у 310 киевлян. Всего в городе 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Трое заболевших вчера умерли.

Также мы сообщали, что сейчас происходит в больницах города. Всего в Киеве к приему больных с коронавирусом готовы 18 медучреждений, а это более 2000 коек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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