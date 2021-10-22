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В Киеве школы отправили на каникулы на две недели – когда начнется отдых

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 09:54
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Украинская столица готовится к переходу в красную зону карантина – детей отправляют на канинулы
Школы отправляют на карантин.
Школы отправляют на карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, который до конца недели перейдет в красную зону карантина, все школы уйдут на каникулы с завтрашнего дня, 23 октября. Всего отдых детей будет длится две недели.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

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Решение вступает в силу с завтрашнего дня. Его приняли из-за того, что в городе стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Что запрещено в красной зоне

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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