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В Киеве снесли более десяти МАФов: куда их отправят (фото)

17 марта, 14:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работали семнадцать машин спецтехники

В Киеве на Маяковского, 75/2 начался демонтаж более десяти незаконно установленных торговых объектов.

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Об этом сообщает КГГА.

На месте работали семнадцать машин спецтехники.

"Мы продолжаем освобождать Киев от нелегальных временных сооружений. Несмотря на сопротивление неизвестных лиц, пытающихся заблокировать работу специалистов и испортить спецтехнику, демонтаж незаконных построек на Маяковского продолжается. Отрабатываем всю локацию", – отметил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко.

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Отметим, что все демонтированные объекты переместят на штрафплощадку для временного хранения.

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Напомним, с начала марта с улиц Киева демонтировали почти 270 незаконных элементов благоустройства.

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Ранее мы писали, что в Киеве на Виноградаре демонтируют 60 незаконно установленных МАФов.

А с 21 по 27 сентября в Киеве снесли почти 100 незаконно установленных МАФов.

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Киев КГГА снос Троещина МАФи

Источник: Сегодня

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