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В Киеве снесли почти 100 незаконно установленных МАФов (карта)

29 сентября, 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Деснянский район - лидер

В Киеве за неделю снесли 94 незаконно установленных МАФа. Об этом сообщает пресс-служба Департамента городского благоустройства КГГА в Facebook.

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Как сообщили в ведомстве, с 21 сентября с улиц города исчезло 94 самовольно установленных элементов благоустройства.

"Лидером по количеству демонтированных временных сооружений и других элементов стал Деснянский район", – пишут в сообщении.

Так, в Деснянском районе снесли – 15 шт. На втором месте по освобождению от МАФов – Соломенский район – 12 шт., Подольский – 11 шт.

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Отметим, как распределилось количество демонтированных элементов благоустройства можно посмотреть в инфографике по всем районам столицы.

Недавно рассказали, куда свозят демонтированные столичные МАФы.

У Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве снесли незаконные киоски.

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Киев КГГА снесли МАФи

Источник: Сегодня

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