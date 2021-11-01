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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве сносят Демеевский рынок: что будет вместо него

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 ноября, 15:01
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Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые документы для реконструкции нежилых помещений
Застройщиком является компания ООО “Манхеттен Инвест”
Застройщиком является компания ООО “Манхеттен Инвест” / Фото: Коллаж: Сегодня

1 ноября закрыли рынок "Демеевский". В Голосеевском районе столицы планируют построить очередную высотку на месте торговой площадки.

Об этом сообщалось в решении Окружного административного суда Киева.

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Застройщик получил от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА все необходимые документы для проведения работ. Застройка рынка предусмотрена на трех коммунальных участках общей площадью в 1,17 гектар. На его месте хотят построить 85-метровое здание.

Застройщик

Застройщиком является компания ООО "Манхеттен Инвест", которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений – ГУО).

Застройка рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, их "Манхеттен Инвест" получил в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

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Пожар на рынке

В 2016 году был пожар на столичном рынке "Демеевский".

Горели четыре павильона с продуктами и бытовыми принадлежностями. Выгорело 300 квадратных метров площади.

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