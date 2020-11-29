В Киеве снова антирекорд по COVID-19: за сутки заразились более 1700 человек

Всего в городе обнаружили почти 70 000 случаев заражения

В Киеве за последние сутки, 28 ноября, коронавирус обнаружили еще у 1740 человек. Это самое большое количество новых заразившихся за сутки с начала эпидемии. Всего заболели 69 018 киевлян.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за прошлые сутки в городе умерли 11 больных COVID-19. С начала эпидемии зафиксировали 1279 летальных случаев. При этом выздоровели вчера 92 человека (всего 22 755).

Напомним, ранее мы показывали, как оберегают животных Киевского зоопарка от коронавируса. Теперь зоопарк работает в режиме парка с экспонированием животных умеренного климата во всесезонных вольерах.

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Как известно, в Украине за последние сутки выявили 12 978 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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