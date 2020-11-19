В Киеве снова "рекорд" по коронавирусу: 1348 случаев за сутки (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1348 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 294
- Деснянском – 188
- Соломенском районе – 166.
Заболели:
- 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет
- 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет
- 33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.
Заболели также 50 медиков. В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.
Отметим, 19 ноября всего в Украине подтвердили 13 357 новых случаев заражения коронавирусом (583 510 с начала эпидемии). За среду умерли 257 украинцев (10 369 с начала эпидемии), а выздоровели 7400 человек (266 479 с начала эпидемии).
Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин. Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения во время общенационального карантина.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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