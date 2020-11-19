В Киеве снова "рекорд" по коронавирусу: 1348 случаев за сутки (карта)

Больше всего случаев заражения в Дарницком районе

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1348 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 55 203.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 294

Деснянском – 188

Соломенском районе – 166.

Заболели:

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731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет

554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет

33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

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Заболели также 50 медиков. В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.

Отметим, 19 ноября всего в Украине подтвердили 13 357 новых случаев заражения коронавирусом (583 510 с начала эпидемии). За среду умерли 257 украинцев (10 369 с начала эпидемии), а выздоровели 7400 человек (266 479 с начала эпидемии).

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин. Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения во время общенационального карантина.

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