В Киеве снова антирекорд по коронавирусу: за предыдущие сутки более тысячи новых случаев (карта)

Больше всего заболевших в Подольском районе

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили у 1002 человек. А подтвержденных случаев заболевания в Киеве сегодня уже 42 375.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Подольском районе – 164,

Оболонском – 154,

Деснянском районе – 114.

"Мы уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях столицы. В частности, на этой неделе город определил почти 800 коек в четырех городских больницах. И их сейчас готовят для приема зараженных коронавирусом. В больницах №3, №5, №7 и №12", – сказал Кличко.

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Заболели:

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556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет

377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Заболели в том числе и 39 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки всего людей от начала пандемии – 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева. Умерли 14 человек. Всего от коронавируса умерло 841 киевлян.

Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.

Напомним, украинский футболист Игорь Пластун излечился от коронавируса за три дня. Пластун уже включен в заявку команды на завтрашний матч Лиги Европы против "Црвены Звезды".

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