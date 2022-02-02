Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Технологии, меняющие жизнь ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты"
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве снова коллапс: общественный транспорт задерживается, а на дорогах пробки (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 10:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Движение затруднено на нескольких улицах столицы
Общественный транспорт задерживается из-за технических причин, а также из-за ДТП / Коллаж "Сегодня"
Общественный транспорт задерживается из-за технических причин, а также из-за ДТП / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 февраля, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта, а также образовались пробкина дорога столицы.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какая ситуация на дорогах Киева.

Реклама

Что с транспортом

В городе задерживается движение трамваев №11,12,16,18,19 по ул. Кирилловская/ул. Оболонская в направлении Контрактовой площади.

Об этом сообщает Киевпастрнаст.

Задержки произошли из-за технических причин.

Реклама

"На место уже направили ответственную службу предприятия", – добавили в "Киевпастрнаст".

Также задерживается движение троллейбусов №16, 23 и автобусов №14, 90 по ул. Стеценко,15/ пл. Марченко в направлении Майдана Независимости. Все из-за ДТП. На место уже вызвали полицию.

Что с пробками

На левом берегу столицы небольшая пробка образовалась на улице Ентузиастов, а также на улице Ивана Миколайчука. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Реклама

Пробки в столице / Фото: Google Maps
Пробки в столице / Фото: Google Maps

На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, а также на бульваре Тараса Шевченка. Также небольшие пробки образовались возле метро "Нивки" и "Берестейська".

Пробки в столице / Фото: Google Maps
Пробки в столице / Фото: Google Maps

Когда подорожает проезд в транспорте Киева

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это только расчеты.

Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Жуткая стрельба в Днепре. Мы узнали, чем занимается Рябчук в СИЗО Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Кому-то помешал. В Киеве на стройке снесли забор (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Красная зона наступает на пятки: какая ситуация с COVID-19 в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

13 760

заболело за неделю в Киeвe

+49%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять