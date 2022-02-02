В Киеве снова коллапс: общественный транспорт задерживается, а на дорогах пробки (карта)

Сегодня, 2 февраля, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта, а также образовались пробкина дорога столицы.
Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какая ситуация на дорогах Киева.
Что с транспортом
В городе задерживается движение трамваев №11,12,16,18,19 по ул. Кирилловская/ул. Оболонская в направлении Контрактовой площади.
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Об этом сообщает Киевпастрнаст.
Задержки произошли из-за технических причин.
"На место уже направили ответственную службу предприятия", – добавили в "Киевпастрнаст".
Также задерживается движение троллейбусов №16, 23 и автобусов №14, 90 по ул. Стеценко,15/ пл. Марченко в направлении Майдана Независимости. Все из-за ДТП. На место уже вызвали полицию.
Что с пробками
На левом берегу столицы небольшая пробка образовалась на улице Ентузиастов, а также на улице Ивана Миколайчука. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.
На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, а также на бульваре Тараса Шевченка. Также небольшие пробки образовались возле метро "Нивки" и "Берестейська".
Когда подорожает проезд в транспорте Киева
Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это только расчеты.
Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.
Ранее мы писали:
В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта и пробки – где не проехать
Видео дня. "Пробки" добрались и до киевского метро