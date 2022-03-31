В Киеве снова начнут продавать алкоголь – дата

Алкоголь можно будет купить с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях

В столице снова можно купить алкоголь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 1 апреля будет отменен запрет на продажу алкоголя в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Город принял решение, что с первого апреля в столице будет отменен запрет на торговлю алкогольными напитками. Продажу алкоголя можно будет производить с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Чем заменить алкоголь, чтобы расслабиться?

Алкоголь совместно с лекарствами, алкогольная интоксикация и отравление некачественным спиртным – повод попасть в больницу, которые сейчас и так перегружены. Даже если у вас остались запасы алкоголя до введения в действие запрета на его продажу, откажитесь от употребления спиртного.

Замените распитие алкоголя медитацией, дыхательными и антистресс-упражнениями или хорошим и качественным сном (если не спите – обратитесь к врачам онлайн, они подскажут, какие препараты можно использовать). Это будет более эффективным и поможет сохранить жизнь, если вдруг произойдет экстренная ситуация. Во время военных действий очень важно оставаться трезвым и здорово мыслить — это может спасти вам жизнь!

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Также важно уметь успокаивать друг друга, читайте: "Как успокоить другого человека во время войны – 5 шагов помощи".

И оказывать поддержку детям, узнайте "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".