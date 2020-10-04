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В Киеве собирают голоса для переименования проспекта Бандеры

4 октября, 12:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сбор подписей продлится еще 51 день

Жители Киева собирают подписи за переименование проспекта Степана Бандеры в проспект Бориса Патона.

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Соответствующая петиция №10089 появилась на сайте Киевсовета. Автором петиции выступил Виктор Басистый:

"Для увековечивания памяти академика Бориса Патона", – говорится в петиции.

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Петиция собрала уже 1564 подписи. Для того, чтобы она была рассмотрена, необходимо собрать 10 тысяч подписей.

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Отметим, сбор подписей продлится еще 51 день.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в честь выдающегося ученого Бориса Патона предложили переименовать улицыМосковскую, Деловую или проспект Правды.

Напомним, 16 мая памятник маленьким основателям Киева нарядили в украинские вышиванки – смотрите видео:

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Киев Степан Бандера петиция Борис Патон

Источник: Сегодня

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