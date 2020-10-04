В Киеве собирают голоса для переименования проспекта Бандеры

Жители Киева собирают подписи за переименование проспекта Степана Бандеры в проспект Бориса Патона.
Соответствующая петиция №10089 появилась на сайте Киевсовета. Автором петиции выступил Виктор Басистый:
"Для увековечивания памяти академика Бориса Патона", – говорится в петиции.
Читайте также: В Киеве умер Борис Патон: биография и цитаты легендарного ученого
Петиция собрала уже 1564 подписи. Для того, чтобы она была рассмотрена, необходимо собрать 10 тысяч подписей.
Отметим, сбор подписей продлится еще 51 день.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в честь выдающегося ученого Бориса Патона предложили переименовать улицыМосковскую, Деловую или проспект Правды.
Напомним, 16 мая памятник маленьким основателям Киева нарядили в украинские вышиванки – смотрите видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк