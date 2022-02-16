В Киеве сообщили о минировании всего города – подробности

Сообщение про минирование было анонимное / Коллаж "Сегодня"
На спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева. Специалисты проводят проверки.
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На спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всего Киева. Специалисты проводят проверки.
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25 873заболело за неделю в Киeвe
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