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В Киеве сообщили о подозрении педагогу, которая избила ребенка с аутизмом

5 июля 2021 19:16

Виктория Барановская Виктория Барановская

Учитель избила первоклассника, который находится на инклюзивной форме обучения

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Киеве сообщили о подозрении учительнице, которая избила ребенка с аутизмом, который находится на инклюзивной форме обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"По согласованию с ювенальным прокурором Шевченковской окружной прокуратуры города Киева отделом дознания Шевченковского управления полиции города Киева сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления классному руководителю первого класса одной из столичных школ по факту умышленного нанесения удара малолетнему ученику", – говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия педагога по ч. 1 ст. 126 УК Украины. То есть, умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Женщине грозит ответственность в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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Напомним, что инцидент с избиением ученика произошел в марте 2021, а скандал разгорелся в конце июня. Тогда в сети появилось видео избиения мальчика, на котором работница образовательного учреждения безосновательно применила физическое насилие в отношении малолетнего ученика.

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Напомним, в Волынской области отчим решил воспитать 13-летнего пасынка за непослушание, избив по всему телу ветвью из дерева. А мать высекла крапивой.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области мужчина жестоко избил малолетнего обидчика сына .

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