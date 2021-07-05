В Киеве сообщили о подозрении педагогу, которая избила ребенка с аутизмом

Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 5 июля, в Киеве сообщили о подозрении учительнице, которая избила ребенка с аутизмом, который находится на инклюзивной форме обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама

"По согласованию с ювенальным прокурором Шевченковской окружной прокуратуры города Киева отделом дознания Шевченковского управления полиции города Киева сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления классному руководителю первого класса одной из столичных школ по факту умышленного нанесения удара малолетнему ученику", – говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали действия педагога по ч. 1 ст. 126 УК Украины. То есть, умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Женщине грозит ответственность в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, что инцидент с избиением ученика произошел в марте 2021, а скандал разгорелся в конце июня. Тогда в сети появилось видео избиения мальчика, на котором работница образовательного учреждения безосновательно применила физическое насилие в отношении малолетнего ученика.

Реклама

Напомним, в Волынской области отчим решил воспитать 13-летнего пасынка за непослушание, избив по всему телу ветвью из дерева. А мать высекла крапивой.

Мы также сообщали, что в Днепропетровской области мужчина жестоко избил малолетнего обидчика сына .