За Апокалипсис на дорогах Киева будут штрафовать

Инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды в Киеве.

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Об этом сообщает департамент городского благоустройства КГГА.

Сейчас инспекторы КП "Киевблагоустройство" и районных государственных администраций уже внесли более 1000 предписаний и составили 150 протоколов за административные правонарушения по ст. 152 КУоАП.

По этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 340 до 1700 грн.

"Предприятия, учреждения и организации, независимо от их форм собственности, должны задействовать все ресурсы для расчистки улично-дорожной сети", – говорится в сообщении.

Сейчас в столице преодолевают последствия непогоды 250 единиц техники и 5000 коммунальщиков.

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Напомним, сегодня утром Киев был похож на сплошной ледяной каток. После вчерашнего ледяного дождя ситуация усугубилась тем, что ночью был мороз. Вся влага превратилась в сплошную ледяную корку. Катками стали дорожки и тротуары, а небольшие подъемы и ступеньки превратились в опасные места.

Кроме того, из-за гололеда введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

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