В Киеве составили протокол на родителей 12-летнего мальчика, который упал под лед

Подростка доставили в медицинское учреждение с диагнозом переохлаждение

В Киеве полицейские составили административный протокол на родителей 12-летнего мальчика, который упал под лед.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Сейчас сотрудники ювенальной полиции провели с 12-летним мальчиком и его родителями профилактическую беседу относительно прогулок возле водоемов. В свою очередь, на маму составили административный протокол.

Напомним, на улице Приречной под лед провалилась ребенок. Подростка доставили в медицинское учреждение с диагнозом переохлаждение. После осмотра врачей его отпустили домой.

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"Мужчины заметили мальчика примерно в 25 метрах от берега, он сказал, что услышал, как под ногами трещит лед. Друзья побежали к базе отдыха, которая находится неподалеку, взяли там спасательный круг и бросили его ребенку", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве подростки рыбачат на озере.

Также напомним, в Запорожской области под лед провалились дети. В результате инцидента погибли 3 ребенка.

Кроме того, в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле.

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