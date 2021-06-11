В Киеве стало больше пляжей с голубым флагом: что это означает

Этим летом в столице откроют 14 пляжей и 18 зон отдыха у воды – где безопасно купаться

Какие пляжи в Киеве получили голубой флаг. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве постепенно налаживается, и киевляне начали активно посещать городские зоны отдыха. Всех любителей понежиться на пляже интересует: когда в Киеве начнется купальный сезон, сколько в городе заработает пляжей, можно ли загорать без масок и какое качество воды в столичных водоемах? Сайт "Сегодня" собрал ответы на эти вопросы.

Сколько пляжей откроют?

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В этом году в Киеве откроют 14 пляжей и 18 зон отдыха. На них будет размещено 26 спасательных постов. Безопасность отдыхающих будут обеспечивать более 150 лайфгардов, которые прошли специальную подготовку.

"На девяти пляжах будет поднято девять голубых флагов. Это специальная награда, она вручается пляжам, которые отвечают высоким стандартам качества. В прошлом году в Киеве таких пляжей было восемь. В этом году добавится пляж "Черторой". Он абсолютно новый, после капитального ремонта. Пляж будет открыт в ближайшее время и ему будет присвоена наивысшая экологическая награда – голубой флаг", – рассказывает сайту "Сегодня" директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля.

Количество пляжей такое же, как и в прошлом году. В 2020 году был открыт пляж "Троещина", а в позапрошлом году киевляне могли отдыхать лишь на 13 пляжах.

Пляжи с голубым флагом

Список пляжей, которые получили в 2021 году голубой флаг:

"Детский",

"Золотой",

"Пуща-Водица",

"Галерный",

"Венеция",

"Молодежный",

"Троещина",

"Черторой",

"Радуга".

Где в Киеве безопасно купаться?

Пляжи, где купаться безопасно и регулярно проверяется состояние воды:

"Пуща-Водица" в Оболонском районе

"Вербное", Оболонский р-н

"Черторой", Деснянский р-н

"Троещина", Деснянский р-н

"Радуга", Днепровский р-н

"Центральный" на Трухановом острове

"Радуга", Днепровский р-н

"Молодежный", Днепровский р-н

"Венеция", Гидропарк

"Детский", Гидропарк

"Предместная-Слободка", Гидропарк

"Золотой", Гидропарк

"Тельбин", Березняки

"Галера", Корчеватое

Когда стартует купальный сезон?

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По информации коммунального предприятия "Плесо", вода в черте Киева за четверг прогрелась до температуры 17,2 градуса.

По санитарным нормам и правилам – купальный сезон начинается, когда вода на протяжении трех дней будет прогреваться до 17 градусов тепла. После этого принимается решение об официальном открытии сезона.

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Впрочем, киевские зоны отдыха у воды уже работают и принимают отдыхающих.

"На пляжах уже дежурят медицинские работники и лайфгарды. Дно пляжей осмотрено и очищено, ограничительные буи выставлены еще с первого мая. С этого дня на пляжах можно отдыхать", – добавляют в КП "Плесо".

Безопасна ли вода?

В коммунальном предприятии говорят, что у них заключен договор с Городским лабораторным центром, сотрудники которого будет еженедельно проверять качество воды.

"Практически на всех пляжах города качество воды находится в приделах нормы. Но нужно понимать, что после затяжных ливней качество ухудшается. После осадков вода по ливневой канализации попадает в Днепр или в технические водоемы. Из-за этого качество воды ухудшается, бывают небольшие отклонения. Но пока все находиться в пределах нормы, критических превышений зафиксировано не было", – заверяют на предприятии.

На пляж без масок?

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Многих интересует вопрос: нужно ли брать с собой на пляж защитные маски, чтобы уберечься от коронавируса, и не будут ли отдыхающих заставлять их носить?

"Масочный режим на пляжах для отдыхающих мы не вводим. В защитных масках там обязаны находиться только медики, фельдшеры, люди, которые предоставляют услуги на пляжах. Отдыхающие на свежем воздухе, могут спокойно загорать без масок", – заверили в КП "Плесо".

Там отмечают, что в рамках карантинных норм в пляжных туалетах, кабинках для переодевания и медпунктах будет проводиться регулярная уборка и обеззараживание после каждого посетителя. А у пляжных спасателей есть достаточное количество санитайзеров для дезинфекции.

Ранее мы писали, можно ли купаться и загорать на пляжах Киева.

Напомним, что в Киеве активно готовят муниципальные пляжи к купальному сезону. Но сам сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется, а пляжи получат паспорта.