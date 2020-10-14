В Киеве стартует марш ко Дню защитника Украины (фото)

В столице, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, люди собираются на праздничный марш ко Дню защитника Украины.
Об этом сообщает PavlovskyNews.
Отмечается, что украинцы приходят к памятнику Шевченко. Большинство без защитных масок и не придерживается дистанции.
Все они колонной пройдут по центру столицы к Офису президента.
Правоохранители уточнили маршрут колонны: парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.
Движение автомобилей на этих улицах перекрыто.
Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника.
Также в присутствии президента Владимира Зеленского лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна принесли торжественную клятву.
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