В Киеве стартует марш ко Дню защитника Украины (фото)

Люди не придерживаются карантинных ограничений

В столице, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, люди собираются на праздничный марш ко Дню защитника Украины.

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Об этом сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что украинцы приходят к памятнику Шевченко. Большинство без защитных масок и не придерживается дистанции.

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Все они колонной пройдут по центру столицы к Офису президента.

Правоохранители уточнили маршрут колонны: парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11.

Движение автомобилей на этих улицах перекрыто.

Напомним, ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника.

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Также в присутствии президента Владимира Зеленского лицеисты Киевского военного лицея им. Ивана Богуна принесли торжественную клятву.

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