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В Киеве стартует вакцинация педагогов препаратом Pfizer

31 мая, 13:55

Виктория Барановская Виктория Барановская

Для этого создадут специальные прививочные центры в десяти киевских районах – их оборудуют в школьных спортзалах

Иммунолог объяснил инициативу Польши вакцинировать украинских заробитчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Иммунолог объяснил инициативу Польши вакцинировать украинских заробитчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В столице начинается вакцинация педагогов – для них подготовят 10 прививочных центров в каждом районе города, которые будут работать на базе учебных заведений. Прививки им будут делать вакцинами Pfizer.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА ..

"Специалисты Госпродпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладят процесс вакцинации в центрах. В каждом центре будут работать 1 или 2 прививочные бригады, в зависимости от количества желающих привиться", – рассказал он.

Поровозник уже отметил, что в этих центрах вакцинировать будут только педагогов, никто другой не сможет сделать там прививку.

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"Предварительно мы провели опрос о согласии на вакцинацию. И сейчас имеем определенную потребность в вакцинах в районах. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации", – сказал Николай Поворозник.

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Ранее мы сообщали, что на выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для людей, записавшихся в очередь в приложении "Дія". Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что такие центры откроют и в других городах.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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