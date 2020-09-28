В Киеве суд определит, законно ли исполнение гимна в столичных школах

Суд Киева открыл производство по делу о признании противоправным решение Киевского городского совета – идет речь об обязательном выполнении Государственного Гимна каждое утро в школах столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

Киевский городской совет в конце июля рекомендовал школам Киева – петь гимн Украины ежедневно перед началом обучения. Вскоре в окружной суд Киева обратились с иском, чтобы отменить решение.

"Окружной админсуд решил рассматривать это дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 ноября 2020 года", – говорится в сообщении ведомства.

По информации СМИ, авторы проекта этого решения горсовета – "свободовцы" Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк и Игорь Мирошниченко. Они считают, что это будет способствовать воспитанию патриотизма среди детей.

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Так, подобная инициатива существует в школах Турции, Казахстана, Китая, Индии и многих регионах РФ, а также школах Японии и США.

Застрявшие на границе хасиды надели шаровары и спели гимн Украины.

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