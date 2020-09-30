В Киеве суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который напал на Анастасию Луговую

Киевский суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев".
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Злоумышленник – 1975 года рождения, который был ранее судим за воровство, уроженец Запорожья.
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"Мужчине предьявляют обвинение по статьям за сексуальное насилие, а также умышленное средней тяжести телесное повреждение. За это ему грозит до 7 лет лишения свободы", – пишут в пресс-службе.
Досудебное расследование продлено на три месяца в связи с проведением ряда экспертиз.
Напомним, 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, который шел из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее ребенка.
Анастасия Луговая рассказала, что ее сын после инцидента боится чужих мужчин.А сама девушка работает с психологом.
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