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В Киеве суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который напал на Анастасию Луговую

30 сентября, 09:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит до 7 лет лишения свободы

Киевский суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда "Мариуполь-Киев".

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Злоумышленник – 1975 года рождения, который был ранее судим за воровство, уроженец Запорожья.

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"Мужчине предьявляют обвинение по статьям за сексуальное насилие, а также умышленное средней тяжести телесное повреждение. За это ему грозит до 7 лет лишения свободы", – пишут в пресс-службе.

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Досудебное расследование продлено на три месяца в связи с проведением ряда экспертиз.

Напомним, 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда, который шел из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее ребенка.

Анастасия Луговая рассказала, что ее сын после инцидента боится чужих мужчин.А сама девушка работает с психологом.

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Киев суд изнасилование Луговая

Источник: Сегодня

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