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В Киеве температура побила 100-летний рекорд

13 июля 2021 16:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В ночь на понедельник в городе температура не опускалась ниже 22 градусов тепла

Столицу не покидает жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Столицу не покидает жара. Фото: коллаж "Сегодня"

Всего с начала года в Киеве установлен 21 температурный рекорд. Ночь на 12 июля оказалась самой теплой за период наблюдений.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на понедельник в Киеве оказалась теплой, ведь температура не опустилась ниже 22 градусов", – говорится в сообщении.

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Отметим, что предыдущее рекордное значение 21,4 градус тепла 1922 года было превышено на 0,6 градусов.

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Как мы сообщали, ранее сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз. Еще на одном видео, снятом непосредственно на пляже, показан настоящий погром из-за грозы с ветром. Весь пляж затоплен, из воды торчат перевернутые пластиковые шезлонги и другие снесенные ветром предметы.

Тем временем полтавский телеканал достаточно оригинально подошел к погодному блоку – его теперь ведут полуголые парни.

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