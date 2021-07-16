В Киеве температура побила 141-летний рекорд

В такую погоду синоптики рекомендуют всем оставаться дома – жара не безопасна для здоровья

Украину не покидает жаркий зной. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве температурные рекорды июля продолжаются. Ночь на 16 июля оказалась очень жаркой.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 16 июля в столице оказалась самой теплой за 141 год.

"Минимальная температура сих пор не опустилась ниже 24,4 градусов, что на 2,4 градуса теплее, чем это было в 2001 году", – говорится в сообщении.

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Мы писали, что в такую погоду лучше оставаться дома, но если же это невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару:

одевайтесь так, чтобы как можно большая часть тела была закрыта;

одежда должна быть свободного покроя и из легких тканей;

любые активности, например занятия спортом или прогулки, лучше устраивать утром;

пить нужно столько, сколько требует организм;

отдавать предпочтение легкой пище и постным блюдам.

Ранее мы писали, что на выходных в Украине будет все еще очень жарко, температуру не собьют даже дожди с грозами, которые ожидаются в некоторых областях. А вот с начала следующей недели придет небольшое похолодание.

Напомним, Леонид Горбань, живущий под Киевом, — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года, и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед.