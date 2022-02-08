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В Киеве травят собак: где разбрасывают яд (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 23:09
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Животные едят опасные вещества, которые прямо на улице разбрасывают неизвестные
Одно животное погибло на Гидропарке/Фото: коллаж: Киевский эколого-культурный центр, Pixabay/"Сегодня"
Одно животное погибло на Гидропарке/Фото: коллаж: Киевский эколого-культурный центр, Pixabay/"Сегодня"

В Киеве неизвестные продолжают травить собак. Пока что известно о двух новых случаях.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.

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Подробности

Сегодня в Киеве на Гидропарке отравили две собаки. Одно животное погибло, другое – отвезли в ветеринарную клинику.

"Собаки были чипованными, спокойными, никому не мешали, – говорится в сообщении. – Этот факт еще раз подтверждает, что Киев продолжает оставаться территорией дикости и варварства, где безнаказанно уничтожают зеленые зоны, засыпают озера, травят собак".

Собака, отравленная на гидропарке. Фото: Киевский эколого-культурный центр

Что делать, если собака отравилась?

Позвоните ветеринару или, если это произошло ночью или в выходные, в любую ближайшую круглосуточную ветеринарную клинику.

"С начала появления первых симптомов отравления есть лишь около 30 минут для спасения собаки, – говорят зоозащитники проекта UAnimals. – Важно не терять ни минуты: по дороге в клинику или к моменту приезда специалиста на место необходимо сразу начать оказывать четырехлапому первую помощь".

Также существует яд продолжительного действия. Тогда смерть может наступить после нескольких часов или даже дней. Максимальный срок – 10 суток после попадания яда в организм.

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"Ветеринары обращают внимание на то, что при отравлении животного ядами длительного действия яркие симптомы проявляются тогда, когда уже мало что можно сделать", – рассказывают зоозащитники.

Поэтому советуют обращать внимание на минимальные признаки недомогания собаки (потеря аппетита, общая слабость, постоянная сонливость) и сразу обращаться к ветеринару.

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