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В Киеве требовали 10 тысяч долларов за разрешение на захоронение: будет суд

3 ноября, 15:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Злоумышленников поймали на горячем

В Киеве будут судить двух человек, которые требовали 10 тыс. долларов от гражданина за разрешение на захоронениеженщины на Лесном кладбище.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

У мужчины умерла родственница и у него требовали деньги за то, чтобы ее похоронить.

"Злоумышленники подтвердили свои требования, после чего они были разоблачены на горячем во время получения оговоренной суммы", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в отношении подозреваемых направлен обвинительный акт в Подольский районный суд Киева для рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице на кладбищах катастрофически не хватает мест для захоронений. Из-за этого одни киевляне вынуждены заботиться о месте вечного покоя заранее, а другие на этом наживаются, продавая могилы своих покойных родственников. Журналисты "Сегодня" провели свое расследование и попробовали купить такое место на кладбище.

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кладбища судебное заседание Полиция Киева

Источник: Сегодня

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