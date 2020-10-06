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В Киеве требуют снести металлическое ограждение возле ЦИК

6 октября, 13:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ограждение препятствует перемещению по площади

Киевляне хотят, чтобы металлическое ограждение вокруг здания Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинский демонтировали.

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Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

Горожане считают, что ограждение искажает общий вид и препятствует перемещению по площади.

"Демонтировать металлическое ограждение вокруг здания ЦИК, на площади Леси Украинский, открыть свободный доступ к ней жителям города", – говорится в петиции.

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Данную петицию опубликовали 5 октября, до рассмотрения петиции Киевским городским советом осталось 89 дней. Петиция должна набрать всего 10 000 подписей.

Напомним, петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала необходимое число подписей – его неоднократно обливали зеленкой.

А в КГГА озаботились судьбой памятника Щорсу, который находится на бул. Шевченко.

Ранее мы сообщали о том, что хасиды в Умани повалили ограждение – смотрите видео:

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Киев петиция цвк ограждение

Источник: Сегодня

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