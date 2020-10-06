В Киеве требуют снести металлическое ограждение возле ЦИК

Киевляне хотят, чтобы металлическое ограждение вокруг здания Центральной избирательной комиссии на площади Леси Украинский демонтировали.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
Горожане считают, что ограждение искажает общий вид и препятствует перемещению по площади.
"Демонтировать металлическое ограждение вокруг здания ЦИК, на площади Леси Украинский, открыть свободный доступ к ней жителям города", – говорится в петиции.
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Данную петицию опубликовали 5 октября, до рассмотрения петиции Киевским городским советом осталось 89 дней. Петиция должна набрать всего 10 000 подписей.
Напомним, петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала необходимое число подписей – его неоднократно обливали зеленкой.
А в КГГА озаботились судьбой памятника Щорсу, который находится на бул. Шевченко.
Ранее мы сообщали о том, что хасиды в Умани повалили ограждение – смотрите видео:
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