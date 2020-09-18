В Киеве требуют запретить курение на личных балконах (видео)

На сайте Киевсовета появилась новая петиция. Горожане жалуются на курильщиков в многоквартирных домах. Утверждают, что дым от сигарет мешает свободно дышать, и за курение на балконах, в подъездах и под окнами квартир, предлагают наказывать гривней. В вечном конфликте между сторонниками и противниками табака решили разобраться новости "Сегодня".

"А кому это нравиться, чтобы накурено в коридоре было?", – возмущаются жители многоэтажек.

"Бывает, что на балконе курят, а в доме, если открыты окна, все чувствуют, нюхают запах", – говорят они же.

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Киевлянка Людмила вообще чуть не подралась с соседом, который регулярно дымил в подъезде:

"Был очень большой скандал. Он стоял здесь у лифта, курил, когда я спросила, почему он здесь курит, сказала, что здесь курить не надо – он меня сначала обматерил, потом начал кидаться".

Теперь в доме Людмилы есть отдельное место для курильщиков:

"У нас здесь стоит пепельница и никто никому не мешает".

А киевлянин Денис ежедневно курит на своем балконе. Из-за этого конфликтует с другими жильцами:

"Бабушка говорит, что дым идет вниз, ругается. Я говорю, что обещаю бросить курить, но не могу. Просыпаюсь, снова это делаю".

В Финляндии "домашних" курильщиков штрафуют – порой на 150 евро. А в ОАЭ балкон приравнивается к общественному места. Поэтому за курение на нем могут отправить в тюрьму на два года.

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Запретят ли курение на балконах в Украине и какими будут санкции, узнаем после того, как власти отреагируют на петицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин ударил по рынку сигарет в Украине. Ведь многие торговые точки, которые продают табак, просто закрылись. А еще курильщики переходят на контрабандные сигареты, которые дешевле.

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