В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды

Предыдущий температурный максимум был еще в 1889 году

В столице зафиксировали третий температурный рекорд подряд. В ночь с четверга на пятницу, 9 октября, была самая высокая температура за всю историю наблюдений.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что температура не опустилась ниже 13,4 градуса тепла. Синоптики рассказали, что предыдущее рекордное значение было еще 1889 года. Тогда температура была меньше на 0,1 градуса.

Напомним, прошлая ночь в Киеве оказалась самой теплой за все время метеорологических наблюдений с 1881 года.

Кроме того, ранее мы писали, что сентябрь в Киеве побил температурный рекорд 100-летней давности. Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве – +18,4 градуса, что превысило климатическую норму на целых 4,5 градуса.

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