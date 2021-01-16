В Киеве троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

В Киеве на Соломенской площади троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, ее госпитализировали.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"Сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи".

Патрульная полиция также опубликовала видео инцидента. На нем видно, что женщина спокойно вышла на пешеходный переход, расположенный у перекрестка, а троллейбус повернул на него, не сбавляя скорости.

В полиции также напоминают, что пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами, а также регулируемыми переходами при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или светофора.

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Напомним, в Днепре произошло ДТП с участием автомобиля Volvo, пострадала женщина.

Кроме того, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, еще два травмированы. Один из пострадавших – мужчина в инвалидном кресле.

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