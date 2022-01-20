В Киеве уборщица и повар подрались в школьной столовой из-за котлет

В драке задействовали вилку, в результате одна из женщин обращалась к медикам

Уборщица пыталась не допустить повторное использование котлет. / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В Киеве обсуждают драку в столовой в школе №221 по улице Кудряшова. Там уборщица устроила драку с поваром за то, что последняя хотела повторно использовать котлеты.

Новости "Сегодня" узнали подробности инцидента.

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Предыстория

В Сети начали обсуждать подробности необычного события. Что якобы ссора переросла в драку с использованием вилки.

В то же время директор школы отказалась вызывать полицию.

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Скриншот: Апостроф Киев

Что нам удалось узнать

В полиции Киева прокомментировали ситуацию с дракой.

"Директор школы по поводу инцидента в полицию не обращалась. Нам поступило только сообщение от медиков, о том, что женщина во время конфликта в школе получила удар то ли тарелкой, то ли вилкой. Но она отказалась писать заявление в полицию и ни к кому из участников события претензий не имеет. Больше обращений в полицию по данному событию не поступало", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

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