В Киеве убрали козырек на бульваре Леси Украинки, который закрывал мозаику (фото)

Фото: Киевреклама/Facebook

В Киеве на бульваре Леси Украинки с супермаркета убрали входной козырек, который закрывал старинную мозаику под названием "Вал леса". Навес закрывал панно и был установлен не по правилам города.

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Об этом сообщает "Киевреклама" в Facebook.

После разъяснений арендатор пошел навстречу городу и убрал козырек.

"Он по собственной инициативе убрал навес, что закрывал панно. Также арендатор выразил желание оформить и установить вывески по правилам. Мы же пристально будем следить и держать процесс под контролем", – пишут в сообщении.

Отметим, на фасаде жилого дома по бульвару Леси Украинки находится целая серия панно авторства Анатолия Гайдамаки и Ларисы Мищенко – "Чабан", "Павлин", "Овцы", "Вал леса", "Полонина", "Ученый", "Космос", "Подводный мир", "Сбор винограда" и др. Они оформлены в коричнево-красной цветовой гамме.

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Ранее мы писали, что владелец сети супермаркетов решил за свой счет отреставрировать две мозаики на фасаде дома по адресу бульвар Леси Украинки, 28.

Также мы сообщали, про скандал из-за уничтожения части мозаичного панно на стене дома на бульваре Леси Украинки, 28. Тогда киевляне надеялись на то, что чиновники смогут сохранить мозаику от полного уничтожения.