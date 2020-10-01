В Киеве ураган повалил ночью десятки деревьев (фото)

В Киеве ночной ураган повалил десятки деревьев – они падали на автомобили и линии электропередач.
Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой" в Facebook.
Звонки в аварийно-диспетчерскую службу начали поступать с пяти утра.
"Жители продолжают звонить. По состоянию на 11:00 было принято 21 вызов. Наши специалисты продолжают работать: деревья убирают, расчищают проезжие и пешеходные части, постепенно вывозят ветки и стволы сломанных деревьев", – пишут в ведомстве.
Отметим, поваленные деревья в парках и скверах обнаружили в районах:
- Шевченковском,
- Святошинском,
- Оболонском,
- Днепровском.
По состоянию на 10 утра, 1 октября, в столице девять поваленных деревьев, а также большое количество поврежденных.
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Кроме этого, было задержано движение троллейбусов №14 по ул. Бастионная, 3/12 по причине падения дерева на контактную сеть.
"Движение восстановлено в 09:32, курсирование с отклонением от графика", – написали в "Киевпастранс".
Напоминаем, если вы заметили, что в результате непогоды было повреждено, поваленное дерево, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону: (044) 272-40-18.
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