В Киеве ураган повалил ночью десятки деревьев (фото)

Службой было принято уже 21 вызов

В Киеве ночной ураган повалил десятки деревьев – они падали на автомобили и линии электропередач.

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Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

Звонки в аварийно-диспетчерскую службу начали поступать с пяти утра.

"Жители продолжают звонить. По состоянию на 11:00 было принято 21 вызов. Наши специалисты продолжают работать: деревья убирают, расчищают проезжие и пешеходные части, постепенно вывозят ветки и стволы сломанных деревьев", – пишут в ведомстве.

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Отметим, поваленные деревья в парках и скверах обнаружили в районах:

Шевченковском,

Святошинском,

Оболонском,

Днепровском.

По состоянию на 10 утра, 1 октября, в столице девять поваленных деревьев, а также большое количество поврежденных.

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Кроме этого, было задержано движение троллейбусов №14 по ул. Бастионная, 3/12 по причине падения дерева на контактную сеть.

"Движение восстановлено в 09:32, курсирование с отклонением от графика", – написали в "Киевпастранс".

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Напоминаем, если вы заметили, что в результате непогоды было повреждено, поваленное дерево, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону: (044) 272-40-18.

В Харькове на территории политехнического университета ветка упала студентке на голову – ее спасали прохожие.

В Херсонской области в поселке Великая Александровка пронесся ураган с сильными грозами.

Ураган под Херсоном

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