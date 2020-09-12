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В Киеве установили новый антирекорд по коронавирусу: более 400 новых зараженных

12 сентября, 11:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

COVID-19 подтвердили у 12 медиков

В Киеве зафиксировали новый антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки, 11 сентября, вирус обнаружили в 428 человек. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Глава города отметил, что всего в столице уже 16 951 пациент с COVID-19. За прошлые сутки пятеро заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 266 киевлян.

"Заболели: 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, девять девочек от четырех до 14 лет и 10 мальчиков от четырех лет до 16. Заболели, в частности, 12 медиков. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Выздоровели 11 сентября 97 человек. Всего коронавирус преодолели 5267 жителей города.

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Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Днепровском районе – 65, в Дарницком – 64, а в Деснянском районе – 59 случаев.

Напомним, в Украине за последние сутки, 11 сентября, выявили 3103 новых случая COVID-19. От коронавируса скончались 72 украинца – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии.

Кроме того, Киев из-за плохой эпидемиологической ситуации внесли в "оранжевую зону" карантина. Теперь в городе введут новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев заражение коронавирус
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