В Киеве установили новый "рекорд" по коронавирусу: заразились более 500 человек

В Киеве за последние сутки, 8 октября, коронавирус обнаружили у 567 человек. Это самый большой прирост заболевших в столице с начала эпидемии. Общее количество пациентов достигло 26 463.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

10 человек с COVID-19 умерли, всего от коронавируса умерли 463 киевлянина.

Кличко отметил, что заболели: 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 202 мужчины от 19 до 83 лет, 11 девочек от шести до 17 лет и 24 мальчика от одного года до 17.

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В больницы за прошлые сутки госпитализировали 78 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Вылечились за 8 октября 295 человек. Всего вирус преодолели 9411 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском – 117 случаев, Оболонском – 83 и Днепровском районе – 71.

Также Виталий Кличко проводит онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в городе.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом.

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