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В Киеве уже более 5 тысяч летальных случаев от COVID-19

2 июня, 12:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За последние сутки в столице больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе

В Киеве 435 новых случаев коронавируса. Фото: pravda.com.ua

В Киеве 435 новых случаев коронавируса. Фото: pravda.com.ua

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 435 новых случаев коронавируса. Умерли 5 человек.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 120, в Дарницком – 100 и в Святошинском районе – 70 случаев", – отметил Виталий Кличко.

"435 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5 102 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 207 306", – сообщил Виталий Кличко.

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Заболели:

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  • 251 женщина в возрасте от 21 до 85 лет,
  • 161 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 9 девочек от 3 до 17 лет и 14 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1904 человека. В общем коронавирус преодолели 172 456 жителей столицы.

Напомним, ранее ученые заявили, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Поэтому он может вызвать "мощный взрыв пандемии", с которым человечество еще не сталкивалось.

Также мы писали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищают от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

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