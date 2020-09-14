В Киеве ужесточили карантин: что запретили

В Киеве сегодня, 14 сентября, начали действовать дополнительные карантинные ограничения. Так как столицу внесли в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.
Так, "Сегодня" сообщали, что в городе будут действовать такие новые правила:
- проводить массовые мероприятия разрешено с участием не более 220 человек – 1 человек на 10 м2 площади здания;
- будут закрыты учреждения, предоставляющие услуги по размещению (кроме гостиниц);
- посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
- проведение больницами плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
- спортзалы и фитнес-центры будут закрыты (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения);
- запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде;
- автомобильный и городской общественный транспорт может быть заполнен только на 50% от сидячих мест.
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 2 462 новых случая инфицирования COVID-19.
Также напомним, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк