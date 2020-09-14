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В Киеве ужесточили карантин: что запретили

14 сентября, 09:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня вступили в силу новые ограничения

В Киеве сегодня, 14 сентября, начали действовать дополнительные карантинные ограничения. Так как столицу внесли в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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Так, "Сегодня" сообщали, что в городе будут действовать такие новые правила:

  • проводить массовые мероприятия разрешено с участием не более 220 человек – 1 человек на 10 м2 площади здания;
  • будут закрыты учреждения, предоставляющие услуги по размещению (кроме гостиниц);
  • посещать групповые занятия в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение больницами плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • спортзалы и фитнес-центры будут закрыты (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения);
  • запрещен прием детей в санатории и лагеря в столице и пригороде;
  • автомобильный и городской общественный транспорт может быть заполнен только на 50% от сидячих мест.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 2 462 новых случая инфицирования COVID-19.

Также напомним, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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