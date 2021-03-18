В Киеве ужесточили карантин: список запретов

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим власти приняли решение усилить карантинные ограничения.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.
Ограничения вводят с 20 марта на три недели. Запрещается следующее:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
Кроме того:
- заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;
- автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе;
- парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи (также фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий);
- будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно;
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);
- общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима (заполненность мест для сидения – 50%).
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, в Киеве за сутки снова выявили более тысячи новых случаев коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк