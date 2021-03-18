Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве ужесточили карантин: список запретов

18 марта, 11:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ограничения вводят на три недели

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим власти приняли решение усилить карантинные ограничения.

Реклама

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

Ограничения вводят с 20 марта на три недели. Запрещается следующее:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Кроме того:

В тренде
"Нет оснований отказываться". Известных религиозных лидеров вакцинировали остатками Сovishield (фото, видео)
  • заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;
  • автозаправочные станции будут работать при соблюдении строгих норм и без работы кафе;
  • парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи (также фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий);
  • будут работать детские сады, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно;
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);
  • общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима (заполненность мест для сидения – 50%).

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19.

Реклама

Также напомним, в Киеве за сутки снова выявили более тысячи новых случаев коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус ограничения запреты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)
Турникетные мученья в метро Киева: чем недовольны пассажиры (фото, видео)Другие новости
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)
Киев накрыл мартовский снегопад (фото)Другие новости
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньше
В Киеве перенесли школьные каникулы: дети начнут отдыхать раньшеДругие новости
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)
В Киеве снова вышли на протест ветераны-силовики: требования (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 900 новых случаев (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять