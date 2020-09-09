В Киеве в начале осени зацвели каштаны (фото)

Осень в украинскую столицу пришла не только с температурными рекордами, но и необычными для этой поры явлениями. На одной из киевских улиц заметили цветущий символ города – каштан.

Реклама

Фото дерева, на ветках которого появились свежие зеленые листья и распустились свечки, опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.

"Ничего необычного, это просто 7-е сентября 2020 года", – подписали публикацию.

Отметим, что повторное цветение каштанов хоть и необычное, но не самое редкое явление. Скорее всего, это связано с теплой погодой в городе.

В тренде На киевских пляжах запретили купаться: что произошло

Реклама

Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника. В "Киевзеленстрое" заявили, что кусты можжевельника на место каштанов высадили временно.

Кроме того, смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары усыхали деревья:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама