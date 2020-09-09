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В Киеве в начале осени зацвели каштаны (фото)

9 сентября, 02:55

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Цветущее дерево заметили жители столицы

Осень в украинскую столицу пришла не только с температурными рекордами, но и необычными для этой поры явлениями. На одной из киевских улиц заметили цветущий символ города – каштан.

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Фото дерева, на ветках которого появились свежие зеленые листья и распустились свечки, опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.

"Ничего необычного, это просто 7-е сентября 2020 года", – подписали публикацию.

Отметим, что повторное цветение каштанов хоть и необычное, но не самое редкое явление. Скорее всего, это связано с теплой погодой в городе.

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Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника. В "Киевзеленстрое" заявили, что кусты можжевельника на место каштанов высадили временно.

Кроме того, смотрите в сюжете, как в Днепре из-за жары усыхали деревья:

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Киев фото цветение осень каштаны
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