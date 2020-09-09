В Киеве в начале осени зацвели каштаны (фото)

Осень в украинскую столицу пришла не только с температурными рекордами, но и необычными для этой поры явлениями. На одной из киевских улиц заметили цветущий символ города – каштан.
Фото дерева, на ветках которого появились свежие зеленые листья и распустились свечки, опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.
"Ничего необычного, это просто 7-е сентября 2020 года", – подписали публикацию.
Отметим, что повторное цветение каштанов хоть и необычное, но не самое редкое явление. Скорее всего, это связано с теплой погодой в городе.
Напомним, что в столице ранее разгорелся скандал вокруг посаженных на месте усохших каштанов платанов. В социальных сетях появились фото, где вместо символа Киева на главной улице растут небольшие кустики можжевельника. В "Киевзеленстрое" заявили, что кусты можжевельника на место каштанов высадили временно.
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