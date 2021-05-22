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В Киеве в оцеплении полиции проходит марш трансгендеров (фото, видео)

22 мая, 14:01

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Разрешение на проведения мероприятия было выдано в КГГА

В Киеве проходит марш трансгендеров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве проходит марш трансгендеров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве проходит марш трансгендеров. Но в центре столицы собрались не только они – здесь полиция и те, кто не поддерживает ЛГБТ-движение. В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что мероприятие проходит спокойно, без потасовок.

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"На Михайловской площади собрались участники марша, а также его противники, поэтому на месте работают правоохранители, которые разделяют кордоном участников. Все проходит спокойно, без инцидентов", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Марш трансгендеров в Киеве. Видео: Киев Сейчас/Telegram

Там добавляют, что разрешение на проведения мероприятия было выдано в КГГА.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

Фото: Киев Сейчас/Telegram

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Сколько правоохранителей задействовано на мероприятии в полиции не говорят, мол, служебная информация и не подлежит оглашению.

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Фото: Киев Сейчас/Telegram

Фото: Киев Сейчас/Telegram

Но в главке полиции заверяют, что количество правоохранителей достаточно, чтобы не допустить потасовок и конфликтов между участниками марша.

Напомним, что ранее Байден заявлял, что его кабинет будет очень разнообразным, и, очевидно, он не лгал. В прошлом месяце Пит Буттиджич стал первым открытым геем на должности министра транспорта США.

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А еще раньше Сенат впервые утвердил на должности главы Пентагона темнокожего – генерала в отставке Ллойда Остина.

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