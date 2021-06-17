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В Киеве могут открыть пункты вакцинации населения в ТРЦ: кому там будут делать прививки

17 июня 2021 15:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Один из первых таких пунктов могут открыть в ТРЦ "Проспект", но только для работников – пока городские власти лишь рассматривают подобную возможность

Власти рассматривают возможность открытия центров вакцинации в ТРЦ / Фото: коллаж "Сегодня"

Власти рассматривают возможность открытия центров вакцинации в ТРЦ / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве вскоре может увеличиться пунктов вакцинации населения. Прививки будут делать не только в больницах и МВЦ, но и в торгово-развлекательных центрах.

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Об этом в прямом эфире телеканала "Киев" рассказала руководитель GR-Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская.

"Хочу уточнить, мы говорим не о супермаркетах, а о торговых центрах, где может находиться значительное количество людей, посетителей. Очень комфортные условия для вакцинации (...) Мы рассматриваем не только ТРЦ, но и бизнес-центры, но чтобы открыть такой центр вакцинации есть определенные условия, которые согласовываются с Госпотребслужбой. Хотели бы, чтобы таких небольших центров вакцинации, даже для работников этих бизнес-центров, было гораздо больше и это было бы удобно", – отметила Петровская.

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Она убеждена, что размещение пунктов вакцинации в торговых центрах значительно упростит логистику тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. Сейчас рассматривается возможность открытия первого такого пункта в ТРЦ "Проспект", но только для работников центра.

Ранее мы сообщали, что киевляне старше 65 лет могут записаться на прививку от COVID-19 в поликлиники и не идти в МВЦ. Пока такая опция доступна людям пожилого возраста, так как они входят группы риска. Постепенно возрастной порог обещают снижать и предварительная запись на вакцинацию в поликлинику или амбулаторию станет доступной для большего количества украинцев.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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