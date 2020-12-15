В Киеве Верховную Раду окружили силовики (фото, видео)

Во вторник, 15 декабря, возле здания Верховной Рады Украины сконцентрировалось большое количество правоохранителей.

Реклама

Видео опубликовали Киев Сейчас в Telegram.

По предварительной информации, сегодня здесь проходит очередной митинг ФОПов, которые будут требовать отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января.

А также отмены введения кассовых аппаратов.

Фото: "Страна"

"Сегодня" будет следить за ситуацией на Грушевского.

Фото: "Страна"

Реклама

Предприниматели много раз выходили на протест – они требовали отмены карантинных ограничений и выступали против обязательного перехода на кассовые аппараты со следующего года.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОП, который отсрочил до 1 января 2022 года обязательное их применение.

Ранее мы писали, что возле Верховной Рады прошел митинг против принятия закона № 4142, который якобы вводит обязательную вакцинацию населения.

Смотрите видео – как предприниматели накануне перекрыли Крещатик:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама