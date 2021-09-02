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В Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
2 сентября, 12:29
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Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта"
Водитель не заметил пассажирку и закрыл дверь/Фото: коллаж "Сегодня"
Водитель не заметил пассажирку и закрыл дверь/Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 2 сентября, в Киеве водитель автобуса случайно протащил за автобусом пожилую женщину, которая не успела зайти в общественный транспорт.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта". Там, по словам очевидцев, водитель не заметил, что еще не все люди успели выйти, из-за чего зажал одну из пассажирок дверью и протащил так несколько метров.

Свидетели происшествия вызвали на место полицию и "скорую".

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На данном этапе неизвестно, получила ли женщина в результате происшествия какие-то серьезные травмы. В полицию по поводу данного инцидента она не обращалась.

Пострадавшая не обращалась в полицию/Фото: Киев Оперативный
Пострадавшая не обращалась в полицию/Фото: Киев Оперативный

Ранее мы сообщали, что:

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