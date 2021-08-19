В Киеве из-за перекрытой дороги водитель напал с пистолетом на полицейского

В Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели перекрыли движение – недовольный водитель Volkswagen настолько разозлился, что стал угрожать копам оружием.
Про этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Правоохранители сразу прекратили действия правонарушителя, а для выяснения обстоятельств на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Работники полиции пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер видеонаблюдения", – говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 2000 года рождения. Его уже задержали правоохранители, а у него изъяли травматический пистолет.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до 3-х лет лишения свободы.
Что происходит?
В последнее время в Украине часто перекрывают дороги – продолжаются ремонты в рамках президентской программы "Большая стройка". Отметим, что по словам заместителя главы Офиса президента, координатора программы Кирилла Тимошенко, в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
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