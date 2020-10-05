Никто не заступился: в Киеве водитель вытолкал девушку из маршрутки на глазах пассажиров (видео)

В Киеве произошло очередное ЧП в маршрутке. Водитель маршрутного такси № 511 вытолкал из салона автобуса девушку-пассажирку. Автобусы указанного маршрутка курсируют с Троещины к станции метро "Позняки" – стоимость проезда 8 гривен.

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Пользователи социальных сетей пишут, что причиной негодования шофера стало то, что девушка расплатилась за проезд железными монетами. А водитель требовал рассчитаться бумажными купюрами. На видео видно, что девушка говорит с кем-то по телефону, пока водитель дергает за рукав и выдворяет ее из салона.

В комментариях к видео люди возмущаются, мол, почему сидящие в салоне мужчины не утихомирили нервного водителя. Дескать, в маршрутке тебя могут избить и даже убить, и никто не заступится. Также интернет-пользователи отмечают, что водитель ведет себя слишком нервно, а так быть не должно.

"Если ты такой нервный, то ищи себе другую работу. И не сгоняй свою злобу на пассажирах. Они ведь разные бывают", – отмечает киевлянка Ольга Гарчук.

В Коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня", сообщили, что относительно водителя маршрутки №511 будут предприняты самые суровые меры.

"Мы будем требовать от перевозчика уволить такого нервного водителя. Так поступать он не имел права. Заниматься рукоприкладством никому не позволено. Сейчас мы общаемся с перевозчиком. В течение дня будет подготовлен приказ об увольнении водителя", – сообщили сайту "Сегодня" в Коммунальной службе перевозок КГГА.

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Напомним, недавно в киевской маршрутке произошел неприятный инцидент – водитель маршрутного такси №401 вытолкал из салона пенсионерку. Позже стало известно, что водителя уволили.

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